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Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов 

Газета.Ru 3 часа назад
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
На странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию, на которой она вместе с собакой Масару сидит рядом с букетами цветов и воздушными шарами.
Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Загитову с днем рождения.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Алина Загитова
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