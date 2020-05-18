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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала своего кумира.

"Это парень, ультрамарафонец Скотт Джурек. Он мой кумир, действительно! Он просто улучшает этот мир", — заявила Медведева в прямом эфире в Instagram чемпиона Европы Флорана Амодио.

Джурек — один из самых титулованных сверхмарафонцев в мире. Также он является автором бестселлера "Ешь правильно, беги быстро".

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях.

Ранее Медведева отреагировала на заголовки новостей с ее высказываниями в СМИ после интервью.