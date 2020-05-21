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Тарасова поздравила Буянову с днем рождения 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Тарасова поздравила Буянову с днем рождения
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского специалиста Елену Буянову с 57-летием.
"Поздравляю выдающуюся женщину и тренера, подготовившую нашу первую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. Посвятившую всю жизнь фигурному катанию, воспитанию молодого поколения! Будь здорова, дорогая моя! Я люблю тебя!" — написала Тарасова в Instagram.
Буянова является серебряным призером чемпионата Европы и обладательницей бронзы первенства мира в одиночном женском катании. Также она пять раз становилась чемпионкой СССР.
Ранее Тарасова назвала лучшего тренера мира на данный момент.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Елена Буянова
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