Тарасова поздравила Буянову с днем рождения 

"Поздравляю выдающуюся женщину и тренера, подготовившую нашу первую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. Посвятившую всю жизнь фигурному катанию, воспитанию молодого поколения! Будь здорова, дорогая моя! Я люблю тебя!" — написала Тарасова в Instagram.

Буянова является серебряным призером чемпионата Европы и обладательницей бронзы первенства мира в одиночном женском катании. Также она пять раз становилась чемпионкой СССР.

Ранее Тарасова назвала лучшего тренера мира на данный момент.