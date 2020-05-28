Слуцкая превратилась в «очумелого дачника»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что на карантине превратилась в «очумелого дачника». Если раньше у нее катастрофически не хватало времени на различные посадки на приусадебном участке, то в этом году картина складывается совершенно другая.

«Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе».

Как отметила фигуристка, на подходе рассада. Она в этом году высадит огурцы, помидоры, физалис, флоксы и даже астры. На грядке у Ирины Слуцкой уже красуется укроп, петрушка, зелень, редис и капуста. Звезда уже мечтает все это скорее высадить в свою новую теплицу. больше по теме «Пальчики оближешь»: Слуцкая приготовила «вкусняшку» с картошкой, капустой, грибами и сыромКак отметила фигуристка, это блюдо может приготовить любой из ее подписчиков. Слуцкая спросила, есть ли среди ее подписчиков такие же фанаты огорода, как она. Многие пользователи отметили, что также часто выезжают на приусадебные участки.