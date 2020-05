Слуцкая превратилась в «очумелого дачника»

View this post on Instagram

ОГОРОД ГОЛОВНОГО МОЗГА😊 Когда есть хоть чуть-чуть свободного места на своей земле, так и хочется что-то скорее посадить😅. В этом году я основательно подошла к этому вопросу!. Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы!🙋🏻‍♀️ Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов😍. Плюс декоративные цветы висят на балконе.. Конечно, уже на подходе рассада🌱: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим все в нашу новую теплицу😊. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку.. Есть среди вас такие же очумелые дачники? Рассказывайте, как у вас дела с огородом? 😉 Что будет расти в этом году👇🏻. #ИринаСлуцкая #Слуцкая #садогород #дача #грядки #дачныйсезон