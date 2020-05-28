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«Впервые посадила цветы!»: Ирина Слуцкая на карантине превратилась в «очумелого дачника» 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Слуцкая превратилась в «очумелого дачника»
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что на карантине превратилась в «очумелого дачника». Если раньше у нее катастрофически не хватало времени на различные посадки на приусадебном участке, то в этом году картина складывается совершенно другая.
«Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе».
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ОГОРОД ГОЛОВНОГО МОЗГА😊 Когда есть хоть чуть-чуть свободного места на своей земле, так и хочется что-то скорее посадить😅. В этом году я основательно подошла к этому вопросу!. Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы!🙋🏻‍♀️ Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов😍. Плюс декоративные цветы висят на балконе.. Конечно, уже на подходе рассада🌱: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим все в нашу новую теплицу😊. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку.. Есть среди вас такие же очумелые дачники? Рассказывайте, как у вас дела с огородом? 😉 Что будет расти в этом году👇🏻. #ИринаСлуцкая #Слуцкая #садогород #дача #грядки #дачныйсезон

A post shared by  Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) on 

Как отметила фигуристка, на подходе рассада. Она в этом году высадит огурцы, помидоры, физалис, флоксы и даже астры. На грядке у Ирины Слуцкой уже красуется укроп, петрушка, зелень, редис и капуста. Звезда уже мечтает все это скорее высадить в свою новую теплицу. больше по теме «Пальчики оближешь»: Слуцкая приготовила «вкусняшку» с картошкой, капустой, грибами и сыромКак отметила фигуристка, это блюдо может приготовить любой из ее подписчиков. Слуцкая спросила, есть ли среди ее подписчиков такие же фанаты огорода, как она. Многие пользователи отметили, что также часто выезжают на приусадебные участки.
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Фигурное катание , Ирина Слуцкая
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