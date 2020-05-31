Ковтун рассказал о поездке в Италию в начале пандемии

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью "Газете.Ru" рассказал о путешествии в Италию в начале пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, поездка была связана с организацией летних тренировочных занятий.

"Мы ездили с отцом по работе — у нас в июне должны были состояться в Италии сборы в горах примерно на 20 дней. Тогда там только начиналась вся эта история с коронавирусом. Помню, когда мы улетали, было около 200 зараженных — причем в другой части страны. Но во всей Италии уже старались не выходить на улицу, было достаточно пустынно, хотя и гуляли туристы, но намного меньше, чем обычно.

Мы старались себя обезопасить во всем — близко ни к кому не подходили, часто мыли руки. Так что я был уверен, что все нормально", — сказал фигурист.