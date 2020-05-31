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Ковтун рассказал о путешествии в Италию в начале пандемии 

Газета.Ru и ещё 16 1 час назад
Ковтун рассказал о поездке в Италию в начале пандемии
Фото: Reuters
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью "Газете.Ru" рассказал о путешествии в Италию в начале пандемии коронавирусной инфекции.
По его словам, поездка была связана с организацией летних тренировочных занятий.
"Мы ездили с отцом по работе — у нас в июне должны были состояться в Италии сборы в горах примерно на 20 дней. Тогда там только начиналась вся эта история с коронавирусом. Помню, когда мы улетали, было около 200 зараженных — причем в другой части страны. Но во всей Италии уже старались не выходить на улицу, было достаточно пустынно, хотя и гуляли туристы, но намного меньше, чем обычно.
Мы старались себя обезопасить во всем — близко ни к кому не подходили, часто мыли руки. Так что я был уверен, что все нормально", — сказал фигурист.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о тренировочном процессе после карантина.
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Фигурное катание , Прочее , Елизавета Туктамышева , Максим Ковтун , Газета.Ru
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