Туктамышева высказалась об уходе Трусовой от Тутберидзе

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Фигуристка отметила, что не может точно ответить на вопрос о переходе соотечественницы.

"Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у нее в любом случае была бы хорошая "пенсия". Не думаю, что Трусова ушла из-за денег, ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали. Думаю, здесь могла сказаться конкуренция внутри группы", — заявила Туктамышева в интервью Sportrecs.

Ранее чемпионка Игр высказалась о трудностях Тутберидзе в работе с Трусовой.