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Туктамышева поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 24 5 часов назад
Туктамышева высказалась об уходе Трусовой от Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о причинах ухода двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Фигуристка отметила, что не может точно ответить на вопрос о переходе соотечественницы.
"Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у нее в любом случае была бы хорошая "пенсия". Не думаю, что Трусова ушла из-за денег, ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали. Думаю, здесь могла сказаться конкуренция внутри группы", — заявила Туктамышева в интервью Sportrecs.
Ранее чемпионка Игр высказалась о трудностях Тутберидзе в работе с Трусовой.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Елизавета Туктамышева , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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