Ягудин объяснил скандальное высказывание 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин извинился за пожелания смерти черным транссексуалам.

Накануне Алексей Ягудин резко высказался в Instagram по поводу пожертвования американского фигуриста Адама Риппона в фонд помощи темнокожим транссексуалам.

Ягудин назвал свою публикацию «очень глупой» и признался, что ему «крайне неудобно» за свои высказывания. По словам фигуриста, пост был сделан «на эмоциях».

«Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно нужно признавать», — сказал Ягудин в видеообращении.

Он отметил, что не желал никому смерти, а «просто злился на ситуацию».

«Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, где создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? Причем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу?» — поинтересовался спортсмен.

Ягудин заверил, что выступил не против геев, а против пропаганды. При этом он подчеркнул, что все сказанное не оправдывает его резких высказываний.

«Я публичный человек и должен следить за тем, что я говорю, что выкладываю в соцсети», — отметил спортсмен.