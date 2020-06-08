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Ягудин объяснил скандальное высказывание 

Вероника Полынина 1 час назад
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин извинился за пожелания смерти черным транссексуалам.
Накануне Алексей Ягудин резко высказался в Instagram по поводу пожертвования американского фигуриста Адама Риппона в фонд помощи темнокожим транссексуалам.
«Когда сдохнете?» Ягудин назвал чернокожих "ошибкой Земли"
Ягудин назвал свою публикацию «очень глупой» и признался, что ему «крайне неудобно» за свои высказывания. По словам фигуриста, пост был сделан «на эмоциях».
«Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно нужно признавать», — сказал Ягудин в видеообращении.
Он отметил, что не желал никому смерти, а «просто злился на ситуацию».
«Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, где создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? Причем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу?» — поинтересовался спортсмен.
Ягудин заверил, что выступил не против геев, а против пропаганды. При этом он подчеркнул, что все сказанное не оправдывает его резких высказываний.
«Я публичный человек и должен следить за тем, что я говорю, что выкладываю в соцсети», — отметил спортсмен.
«Рамблер» писал, что ранее автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг шутливо прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров, а Адам Риппон заявил, что пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что «жизни транссексуалов важны, жизни черных транссексуалов важны».
Комментарии 34
Фигурное катание , Видео , Адам Риппон , Алексей Ягудин , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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