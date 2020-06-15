Плющенко назвал свою главную задачу на новом посту

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мыслями о получении статуса тренера сборной России, передает ТАСС.
14 мая стало известно, что Плющенко был присвоен статус тренера национальной команды. Это стало возможно после того, как в начале мая в его группу перешла бронзовый призер чемпионата Европы — 2020 Александра Трусова.
"Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания", — заявил олимпийский чемпион.
Ранее сообщалось, что Плющенко высказался о новых программах Трусовой.