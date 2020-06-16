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Заслуженный тренер назвала возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе 

Спорт-Экспресс и ещё 6 6 часов назад
Папа постарался: тренер назвал причину перехода Трусовой
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко постаралась объяснять переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
— Там папа Трусовой постарался. 15-летний ребенок не пойдет против воли родителей. Алена Косторная и Анна Щербакова за границу не ездили, послушно сидели дома. А отец Саши Трусовой уже знал, что его дочь больше не будет тренироваться у Этери Тутберидзе, — цитирует Гончаренко «Экспресс газета». — Так родители ведут себя, когда решение уйти уже принято.
— Вы верите, что Тутберидзе уделяла Трусовой мало внимания?
— Это просто отговорка. Саша исполняет сложнейшие четверные прыжки. Спрашивается: неужели она научилась без помощи тренеров? Она два года подряд была чемпионкой мира среди юниоров. Когда била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим.
— Разве в 15 лет фигуристка думает о деньгах, а не о медалях?
— Повторяю. Решение, как я полагаю, принимали родители. Сейчас люди зациклены на деньгах. Мама одной фигуристки задает тренеру вопрос: «Почему моей дочке я сама покупала костюм, а другой девочке костюм достался бесплатно?» Причем спрашивает при ребенке, вызывая у дочки чувство обиды. Зачем так делать? Ну зайдите в тренерскую комнату, поговорите спокойно, и вам все объяснят. Если фигуристка включена в команду спортшколы, экипировка ей дается бесплатно. Никаких подвохов здесь нет.
— Отец Саши совершил ошибку?
— Жизнь покажет. В группе Тутберидзе создана своя система подготовки. Там большая конкуренция. Это всегда мотивирует. В академии Плющенко такого нет.
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Комментарии
Фигурное катание , Инна Гончаренко , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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