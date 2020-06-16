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«Один раз уже нарвался»: Роднина обрушилась на Навального 

Артём Кульша и ещё 1 4 часа назад
«Один раз уже нарвался»: Роднина обрушилась на Навального
Фото: ТАСС
Оппозиционный блогер Алексей Навальный действует по принципу «плохая реклама — тоже реклама», заявила в беседе с корреспондентом Sport24 депутат Госдумы Ирина Роднина. Так трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала конфликт Навального с фигуристом Евгением Плющенко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором он вместе со своей семьей призывает россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В видео участие также принял его сын 6-летний Саша.
Многие подписчики раскритиковали спортсмена за излишнюю агитацию, назвав его «продажным». Некоторые указали, что Плющенко не стоило впутывать в это дело маленького мальчика.
«Несчастный ребёнок, которому достались алчные бессовестные родители», — написал Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Известно, что фигурист отреагировал на комментарий блогера, призвав его «обсудить вопрос по-мужски».
Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что сам ролик не видела. При этом она подчеркнула, что следовало бы проверить, имел ли спортсмен право задействовать в съемках видео ребенка.
Появление комментария Навального Роднина назвала следствием свободы слова в России, но напомнила, что один раз блогер уже «нарвался», имея в виду заведенное в отношении уголовное дело за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
«Вероятно, он продолжает. Плохая реклама — это тоже реклама», — резюмировала она.
Видео дня. «Ювентус» и «Милан» сыграли полуфинал кубка Италии
Комментарии 1
Фигурное катание , Алексей Навальный , Ирина Роднина , Евгений Плющенко , Госдума
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