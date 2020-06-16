«Один раз уже нарвался»: Роднина обрушилась на Навального 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором он вместе со своей семьей призывает россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В видео участие также принял его сын 6-летний Саша.

Многие подписчики раскритиковали спортсмена за излишнюю агитацию, назвав его «продажным». Некоторые указали, что Плющенко не стоило впутывать в это дело маленького мальчика.

«Несчастный ребёнок, которому достались алчные бессовестные родители», — написал Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Известно, что фигурист отреагировал на комментарий блогера, призвав его «обсудить вопрос по-мужски».

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что сам ролик не видела. При этом она подчеркнула, что следовало бы проверить, имел ли спортсмен право задействовать в съемках видео ребенка.

Появление комментария Навального Роднина назвала следствием свободы слова в России, но напомнила, что один раз блогер уже «нарвался», имея в виду заведенное в отношении уголовное дело за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.