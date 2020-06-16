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Авербух рассказал, почему отказал «России», предпочтя работу на Первом канале 

SPORT24.ru 2 часа назад
Авербух рассказал, почему отказал «России»
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых представлений Илья Авербух рассказал, почему предпочел работу над шоу «Ледниковый период» на Первом канале участию в шоу «Танцы на льду» на канале «Россия».
— Почему вы отказались от предложения делать ледовое шоу для канала «Россия»?
— Канал «Россия» купил лицензии на проекты «Танцы со звездами». В этом же пакете был ледовый проект, к которому в тот момент тоже отнеслись несерьезно. И когда выстрелил первый сезон танцев на паркете, то канал решил закрепить успех и воспроизвести по лицензии ледовый проект. Мне позвонил продюсер этого проекта, пригласил, мы поговорили. Но пригласили меня в качестве фигуриста, который выступает в паре со звездой. При том, что я начал разговаривать и предлагать свои идеи, мне сказали, что «идей там никаких не надо, мы вас видим не как продюсера, а как фигуриста». Я вышел абсолютно опустошенный, потому что я понял, что эта идея в принципе очень интересная для реализации. Мне совершенно не нравилось, как она организована в английской версии, но я понимал, что шаг влево — все. И буквально вечером этого дня мне позвонил Александр Файфман. Мы до этого уже пересекались по ледовым шоу, он сказал: «Приезжай в Останкино, надо поговорить».
Я приехал. Он сказал: «Нам очень интересно сделать ледовую историю. Есть еще одни права канала BBC, который разрабатывал проект на льду, но так его и не запустил. Официально у нас есть все права на проект, ты официально можешь его сделать таким, каким видишь его сам». Это такой момент судьбы, которому я всю жизнь буду благодарен. Я спокойно сказал: «Конечно, я сделаю», а внутри — кричал от радости. Меня переполняли эмоции: отказавшись от другого предложения, я получил от Первого канала предложение другого уровня, совсем другого качества. Конечно, я кинулся в такой проект, имея такой карт-бланш.
— В чем был главный секрет успеха проекта «Звезды на льду» и «Ледниковый период»?
— «Звезды на льду» и «Ледниковый период» — абсолютно оригинальные проекты с точки зрения их внутренней начинки. С точки зрения придумки действительно придумал не я. Но как устроен проект — абсолютно наша оригинальная версия. Одним из больших успехов проекта считаю то, что в той жуткой конкуренции, которая началась между каналами, мы с гордостью всегда выигрывали в этой дуэли. Хотя оба проекты всегда имели высокие рейтинги.
Впервые я себя почувствовал продюсером, когда мне удалось [пригласить топовых фигуристов], в отличие от той английской версии, которую показывал канал «Россия», где весь акцент делался на звезду. Считалось, что фигурист, который катается со звездой, должен быть в принципе хорошим фигуристом, неважно, сколько у него титулов. Я убедил себя, канал и всех, что фигуристы должны быть топового уровня. Когда каналы разрывали предложениями, мне удалось удержать всех только что закончивших олимпийских чемпионов. Конечно, каждый из чемпионов хотел быть чемпионом и понимал, что в такой большой конкуренции все не выиграют. Но мое убеждение, что потом мы в сумме выиграем общую битву, пусть даже в этом сезоне выиграл не ты, но мы выиграем — оправдалось.
Мы идем практически единым коллективом, мы актуальны, собираем полные залы. И это во многом заслуга тех успешных первых 3-4 сезонов телевизионного проекта.
— В чем качественная разница между ледовыми шоу Первого канала и канала «Россия»?
— У нас было больше свободы, там же были жесткие рамки, ограничения. У нас ввелись оценки, к которым были приучены все, которые теперь уже исторические — 5.9, 6.0 за технику и артистизм. В другом проекте были просто какие-то непонятные оценки.
У нас есть ротация жюри с главным жюри — Татьяной Тарасовой, которая стала нашей общей мамой, она держит каждого из нас в сумасшедшем тонусе. Если брать первый проект, то там были ведущими Женя Плющенко с Ириной Слуцкой, в нем катались Бережная/Сихарулидзе, Леша Ягудин, Навка/Костомаров, Тотьмянина/Маринин которые только закончили. Всех удержать и собрать — огромная сложность была в тот момент.
Третье — то, что я сделал акцент на драматические номера, каждый номер стал сюжетным спектаклем, историей, чего до этого на телевидении не делалось, — рассказал Авербух в интервью Надежде Стрелец.
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Комментарии
Фигурное катание , Александр Файфман , Илья Авербух , Ирина Слуцкая , Татьяна Тарасова
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