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Липницкая подтвердила слухи о своей беременности 

Спорт РИА Новости 6 часов назад
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
Ранее спортивный агент Андрей Митьков разместил новость о беременности 22-летней фигуристки на своем канале в "Яндекс. Дзен".
"Мы с Владом (Тарасенко) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", — цитирует Липницкую Матч ТВ.
Фигуристка добавила, что испытывает сожаление от того, что не смогла рассказать о беременности спокойно и своевременно.
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