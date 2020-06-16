Липницкая подтвердила слухи о своей беременности 

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков разместил новость о беременности 22-летней фигуристки на своем канале в "Яндекс. Дзен".

"Мы с Владом (Тарасенко) должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", — цитирует Липницкую Матч ТВ.

Фигуристка добавила, что испытывает сожаление от того, что не смогла рассказать о беременности спокойно и своевременно.