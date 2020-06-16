Роднина оценила назначение Плющенко тренером сборной РФ

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Роднина назвала случившееся закономерным, так как под руководством Плющенко теперь выступает спортсменка сборной страны Александра Трусова

«Это не назначение и не возведение в ранг, это нормальный процесс», — посчитала она.

Депутат добавила, что тренер сборной получает новую зарплату, но какую именно — ей неизвестно.

«Но у нас в фигурном катании таких ставок, как в футболе, в хоккее, нет. Здесь, наверное, сравнивать даже нельзя», — отметила она.