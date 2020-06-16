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Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России 

Lenta.ru 5 часов назад
Роднина оценила назначение Плющенко тренером сборной РФ
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова приводит РИА Новости.
Роднина назвала случившееся закономерным, так как под руководством Плющенко теперь выступает спортсменка сборной страны Александра Трусова.
«Это не назначение и не возведение в ранг, это нормальный процесс», — посчитала она.
Депутат добавила, что тренер сборной получает новую зарплату, но какую именно — ей неизвестно.
«Но у нас в фигурном катании таких ставок, как в футболе, в хоккее, нет. Здесь, наверное, сравнивать даже нельзя», — отметила она.
О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Трусовой из группы другого специалиста Этери Тутберидзе. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.
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Фигурное катание , Александр Трусов , Александра Трусова , Ирина Роднина , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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