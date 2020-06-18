«Готов выйти на ринг»: Плющенко обратился к Навальному 

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Плющенко, его жена музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр снялись в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию России.

Некоторое время спустя Навальный назвал Плющенко и Рудковскую алчными и бессовестными за привлечение сына к съемкам.

«Не трогайте мою семью!» — предупредил фигурист вчера.

Он назвал семью своим приоритетом номер один и выразил готовность встать за нее и даже выйти на ринг с Навальным — надеть перчатки, капы, шлемы и «высказаться по-спортивному».

Плющенко добавил, что занимается кикбоксингом под руководство многократного чемпиона мира Александра Липового.

Также он рассказал, что, публикуя то видео, ожидал критики со стороны хейтеров и ботов. Фигурист объяснил это тем, что россияне стали несколько обозленными во время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.