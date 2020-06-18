Фигуристка бросила спорт ради порно

Бывшая американская и филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги рассказала, что после завершения карьеры в одиночном катании она начала заниматься порнобизнесом.

Бывшая спортсменка призналась, что после неудачи в отборе к Олимпийским играм 2014 года пристрастилась к алкоголю, а позднее заинтересовалась порноиндустрией. Позднее Буланхаги поняла, что может зарабатывать на этом большие деньги и решила полностью посвятить себя порно.

Она также отметила, что хочет расти в своей новой профессии. На данный момент она успешно работает под псевдонимом Джада Кай, сообщает Jerusalem Post.

Буланхаги в 2006 году заняла третье место в юниорском чемпионате США, а её лучшим результатом в национальном первенстве среди взрослых стало десятое место в 2011 году. После этого она решила сменить спортивное гражданство, но не смогла отобраться на Игры в Сочи за сборную Филиппин.