Плющенко: «Моя жена очень сексуальная» 

Плющенко и Рудковская, как сообщал «Рамблер», поженились в 2009 году. Вчера тренер назвал первым секретом своего семейного счастья с супругой ее честность, а вторым — ее сексуальность. Он признался, что его по-прежнему влечет к Рудковской, а секс с ней его устраивает.

Плющенко назвал третьим секретом своего семейного счастья то, что Рудковская — прекрасная добрая мама., Несмотря на занятость на работе, она старается уделять время каждому из троих своих сыновей.

«Для меня это очень важно, потому что я хотел, чтобы моя жена занималась детьми», — отметил он.

Последним секретом своего счастья с Рудковской тренер назвал то, насколько хорошо она его знает, и ее чуткость. Она понимает, когда к нему нужно подходить, а когда не нужно, например, не подходит, когда он приходит с работы уставший.