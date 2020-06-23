Плющенко рассказал о своем отношении к Путину 

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом Sport24 рассказал о своем отношении к президенту страны Владимиру Путину.
По словам прославленного фигуриста, действующий президент сделал многое для России и развития спорта.
"Я всегда за Владимира Владимировича! Поддерживал и буду поддерживать его. Говорю это открыто, не стесняясь. Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма", — поделился мнением он.
Плющенко также вспомнил, как тяжело жил в девяностые годы и был вынужден отвлекаться от тренировок, чтобы заработать на еду.
"Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб. Как говорится, Россия — страна возможностей. Это факт и правда! Не надо грешить на власть, нужно самим двигаться и заниматься! А то многие думают, что если он дворник или грузчик, то ему должны платить миллионы рублей. Не бывает такого", — заявил спортсмен.