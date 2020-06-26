Многие спортсменки после завершения карьеры становятся успешными политиками, моделями или тренерами. Но некоторые находят себе совершенно неожиданный вид заработка. Подборка спортсменок, которые нашли себя в порно.

Главная звезда голландской спортивной гимнастики, вице-чемпионка мира и мультимедалистка Евро-2002 Верона ван де Лер разрушила свою карьеру и стала порнозвездой.

Голландская гимнастка Верона ван де Лер стала блистать с 14 лет. Она выиграла чемпионат страны в многоборье. Спустя два года, на Евро-2002 Верона билась почти на равных против Светланы Хоркиной . Она опередила нашу чемпионку по медалям: 5 против 4. Правда, у голландки не было золота.

Полгода спустя Верона взяла серебро ЧМ в вольных упражнениях; дома ее признали спортсменкой года.

Но Ван де Лер не попала в Афины. Она разругалась с Федерацией гимнастики и родителями, которые давили на девушку.

Верона ушла из спорта, подала в суд на родителей, после чего они выгнали ее из дома. Она стала бездомной: ночевала в машине на парковке, питалась бесплатной едой в супермаркетах. В итоге девушка попала в тюрьму за вымогательство и отсидела 72 дня.

В 2011 году популярный сайт для интимных чатов предложил ей стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с Вероной, в ходе которого она обнажалась. Ван де Лер хорошо заработала на своем теле и решила начать сниматься в порно.

Бывшая американская фигуристка Мелисса Буланхаги не попала на Олимпиаду в Сочи и стала актрисой фильмов для взрослых.

Мелисса родилась в Филадельфии в консервативной католической семье. Все свое детство девушка провела на коньках. Несколько лет она успешно выступала за сборную США и Филиппин.

В 2013 году спортсменка второй раз подряд выиграла национальный чемпионат Филиппин и стала готовиться к отборочному турниру на Олимпийские игры в Сочи. Но руководство решило послать в Россию вместо Мелиссы молодую юниорку.

«Я пожертвовала всем, я была очень хорошей фигуристкой», — сокрушается спортсменка.

Чемпионка покинула национальную команду и переехала в Таиланд, где стала работать тренером. Девушке было очень сложно на новой должности. Вскоре Мелисса вернулась в США и поселилась в небольшом городке в Колорадо. Бывшая спортсменка тренировала начинающих спортсменов, а также подрабатывала в баре и магазине. Девушка была настолько несчастлива, что начала много пить.

Затем Мелисса решила переехать в Калифорнию, где на фоне депрессии увлеклась просмотром порно. Она решила попробовать себя на сайтах для взрослых, чтобы заработать немного денег. Очень быстро спортсменка завоевала популярность в сети. Сейчас бывшая чемпионка снимается в больших студиях, а за ее жизнью в Instagram следят более 50 тысяч человек.

Автогонщица Рени Грэйси считалась настоящим талантом. В 18 лет она стала первой девушкой в истории австралийского Кубка «Порше», где откатала 41 гонку наравне с мужчинами. Затем она пошла на повышение в Super2 и засветилась в самой престижной гонке континента «Батерст 1000».

В 2015 году Грэйси объединилась с гонщицей симулятора «Заубера» из «Ф-1» Симоной де Сильвестро. Вместе они создали чисто женский экипаж, но все закончилось скандалом. Конкуренты прозвали их машину «pussy wagon» («фургон кисок»). В итоге девушки провалились.

Рени провела в Super2 еще два с половиной сезона, но так и не поднялась выше 12 места и потеряла спонсоров. Владельцы команды избавились от нее прямо во время чемпионата.

«С гонками ничего не получилось, — рассказала Грейси. — Думаю, мне не хватало желания, когда однажды я поняла, что не так хороша, как другие. Результатов не было, найти бюджет не получалось. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться и двигаться дальше.

Теперь гонки больше не моя страсть. У меня нет ни малейшего интереса к возвращению. Пилотирование машин — больше не вершина моей жизни. Я б лучше продолжала делать то же, что и сейчас, снова вышла на старт «Батерста».