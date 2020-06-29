Фигуристка рассказала о тысячах поломанных спортом детей

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастливое детство из-за занятий спортом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram

По словам фигуристки, она была сумасшедшей фанатичкой своего дела, поэтому у нее не хватало времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь. Кроме того, тренеры культивировали в ее голове только три мысли: «тренировка, учеба, не жрать».

Попова также отметила, что спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства и юности, из-за чего они вырастают несбалансированными личностями.

«Спорт — это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей», —добавила фигуристка.

23-летняя Попова — серебряный призер первенства России среди юниоров, обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду. Спортсменка приняла решение завершить карьеру в феврале этого года.