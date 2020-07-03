«Очень приятно»: фигурист-гей сделал заявление на русском

«Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно», — сказал на русском Вейр, которому 2 июля исполнилось 36 лет.

Джонни Вейр ранее неоднократно восхищался русской школой фигурного катания и культурой России. Он даже выучил русский язык, самостоятельно занимаясь с преподавателями. В 2011 году Вейр совершил каминг-аут.

«Рамблер» писал, что ранее олимпийский чемпион, россиянин Алексей Ягудин в Instagram резко высказался по поводу пожертвования американского фигуриста-гея Адама Риппона в фонд помощи темнокожим трансгендерам.

В свою очередь Риппон отказался принять извинения от Ягудина, призвав того засунуть их, а также «гомофобию, трансфобию, расизм и золотую олимпийскую медаль себе в задницу».