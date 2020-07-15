Авербух начал встречаться с несовершеннолетней 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 46-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова рассказали, что встречаются.

«Там все серьезно. Дальше будет все по плану — семья, ребенок», — заявила Родина сегодня.

Она рассказала, что фигурист и актриса познакомились в 2010 году на телешоу «Лед и пламень» — Арзамасова была его участницей, а Авербух — продюсером и постановщиком.

Также журналистка выразила уверенность, что Авербух и Арзамасова начали встречаться в 2012 году. Именно тогда фигурист позвал ее на главную роль в своем ледовом шоу — ни до ни после этого непрофессиональные фигуристы не исполняли главных ролей в его постановках. По мнению Родины, Авербух и Арзамасова скрывали отношения, потому что в 2012-м актрисе было 17 лет.