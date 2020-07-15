Гном Гномыч рассказал, как провел сборы со своим отцом 

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, опубликовал в Instagram видеоролик, в котором рассказал о сборах в Кисловодске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 15 Июл 2020 в 9:15 PDT На прошлой неделе Плющенко разместил в своем Instagram фотографию со своим 7-летним сыном, который прилетел к нему на тренировочный сбор в Кисловодск.

"Всем привет, друзья, я вернулся со сборов. Восстановил все прыжки. Через два дня буду тренироваться в Москве. Сейчас изучаю прыжок в 2,5 оборота. Тренировался со старшими", — рассказал Александр, отвечая на вопросы мамы Яны Рудковской.

Плющенко-старший вместе со спортсменами из своей академии больше месяца находился на тренировочном сборе в Кисловодске, где команда под его руководством занималась подготовкой к новому сезону.