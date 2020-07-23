«Били чехлом от коньков за ошибки»

Участница чемпионата мира по фигурному катанию в соревновании одиночниц Шужань Юй из Сингапура заявила, что подвергалась избиению со стороны тренера в юношеские годы. Об этом фигуристка написала в Instagram.

Шужань Юй родилась в Пекине. Фигурным катанием она начала заниматься в Китае, но на международных соревнованиях выступала под флагом Сингапура.

"Мне было 11 лет, когда началось физическое насилие: мой тренер ударил меня "охранником" — пластиковой крышкой, которая защищает лезвие коньков вне льда, — написала 19-летняя фигуристка. — Он [тренер] злился при малейшей моей ошибке, иногда бил по рукам и ногам без предупреждения, это происходило и во время тренировок перед всеми на льду, и после занятий в укромных местах, где он мог кричать на меня громче и бить сильнее. В особо плохие дни он мог меня ударить больше десяти раз за день, пока на моей коже не появлялись ссадины".

Шужань Юй является первой представительницей Сингапура, выступившей на чемпионате мира. На турнире в сезоне-2016/17 она заняла 25-е место. Она дважды выиграла чемпионат Сингапура, а также стала победительницей Игр Юго-Восточной Азии сезона-2017/18. В 2018 году Шужань Юй объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.