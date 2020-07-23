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Россия получила 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию 

Газета.Ru и ещё 8 23 часа назад
Россия получила 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию
Фото: Газета.Ru
Сборная России получила 11 лицензий для участия в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).
В парном катании и танцах на льду Россию представят по три пары. Также три лицензии получили одиночницы. В мужском катании выступят два российских фигуриста.
Чемпионат мира 2021 года должен пройти в стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин поделился мнением о решении отменить юниорскую серию Гран-при в новом сезоне.
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Фигурное катание , Алексей Ягудин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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