Россия получила 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию 

Сборная России получила 11 лицензий для участия в чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

В парном катании и танцах на льду Россию представят по три пары. Также три лицензии получили одиночницы. В мужском катании выступят два российских фигуриста.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в стокгольме с 22 по 28 марта.