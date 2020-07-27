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«Нам сегодня месяц»: Юлия Липницкая впервые показала фото маленькой дочери 

Вечерняя Москва и ещё 14 4 часа назад
Липницкая впервые показала фото маленькой дочери
Фото: Официальная страница Липницкой в соцсети «ВКонтакте»
Фигуристка Юлия Липницкая впервые показала маленькую дочь. Фотография появилась в личном аккаунте спортсменки в Instagram.
instagram.com/sunnylipnitskaya
На снимке она держит на руках малышку, рядом стоит возлюбленный — Владислав Тарасенко.

— Каталина. Нам сегодня месяц, — отметила девушка.

Напомним. что в в середине июня Липницкая подтвердила сообщения о беременности. Спортсменка поделилась, что хотела рассказать о событии своевременно, отметив, что у одного из средств массовой информации было право первым предоставить эту новость.
Юлия Липницкая стала самой юной победительницей Олимпийских игр в истории фигурного катания в 2014 году. Тогда она завоевала титул в возрасте чуть менее 16 лет.
Однако затем последовал ряд травм, и карьера спортсменки завершилась в 2017 году. В настоящее время девушка работает в качестве тренера.
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Фигурное катание , Владислав Тарасенко , Юлия Липницкая
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