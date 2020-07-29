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Плющенко рассказал о роли Трусовой в его академии 

Lenta.ru 12 часов назад
Плющенко рассказал о роли Трусовой в его академии
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о роли Александры Трусовой в его академии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам тренера, спортсменка занимает лидирующую позицию, за ней тянутся остальные подопечные. При этом Плющенко уточнил, что в школе собрана хорошая амбициозная молодежь, которая хочет превзойти Трусову.
Переход Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко состоялся 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко эти обвинения отверг.
16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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