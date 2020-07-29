Плющенко рассказал о роли Трусовой в его академии 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о роли Александры Трусовой в его академии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам тренера, спортсменка занимает лидирующую позицию, за ней тянутся остальные подопечные. При этом Плющенко уточнил, что в школе собрана хорошая амбициозная молодежь, которая хочет превзойти Трусову.

Переход Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко состоялся 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко эти обвинения отверг.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.