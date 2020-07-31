Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Роднина заявила, что не верит в возвращение Загитовой 

Спорт РИА Новости и ещё 3 6 часов назад
Роднина: не верю в возвращение Загитовой
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила перспективы возвращения фигуристки Алины Загитовой в большой спорт.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Фигуристка пропустила чемпионаты России и Европы.

"В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах. Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты…", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

По мнению олимпийской чемпионки, последний полноценный сезон дался Загитовой тяжело.

"Особенно чемпионат мира-2019, который она выиграла на разрыв аорты. На нее работала вся команда. Сможет ли она повторить все это — большой вопрос", — добавила Роднина.

Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
Последние новости
Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно
Фигурное катание , Ирина Роднина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе
Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение