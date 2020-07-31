Роднина: не верю в возвращение Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила перспективы возвращения фигуристки Алины Загитовой в большой спорт.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Фигуристка пропустила чемпионаты России и Европы.
"В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах. Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты…", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".
По мнению олимпийской чемпионки, последний полноценный сезон дался Загитовой тяжело.
"Особенно чемпионат мира-2019, который она выиграла на разрыв аорты. На нее работала вся команда. Сможет ли она повторить все это — большой вопрос", — добавила Роднина.