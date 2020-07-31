Роднина: не верю в возвращение Загитовой

"В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах. Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты…", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".