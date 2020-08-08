Олимпийская чемпионка присоединилась к академии Плющенко 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных присоединилась к работе в академии Евгения Плющенко . Об этом сообщается в Instagram тренера.

Плющенко выложил фото вместе с Ильиных и Сергеем Розановым и рассказал, что олимпийская чемпионка будет тренировать учеников академии. Ильиных у себя в Instagram написала, что счастлива работать в команде Плющенко.

Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото командных соревнований, а также бронзу в танцах на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже она проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных — Липницкой».

6 июля Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц.