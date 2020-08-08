Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Олимпийская чемпионка присоединилась к академии Плющенко 

Lenta.ru и ещё 10 3 часа назад
Олимпийская чемпионка присоединилась к академии Плющенко
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных присоединилась к работе в академии Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Instagram тренера.
Плющенко выложил фото вместе с Ильиных и Сергеем Розановым и рассказал, что олимпийская чемпионка будет тренировать учеников академии. Ильиных у себя в Instagram написала, что счастлива работать в команде Плющенко.
Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золото командных соревнований, а также бронзу в танцах на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже она проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных — Липницкой».
6 июля Плющенко рассказал о ценах на занятия фигурным катанием в его академии. Он заявил, что минимальная цена составляет 15 тысяч рублей в месяц.
В академии Плющенко теперь тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Этери Тутберидзе с 2017-го по 2020 год.
Видео дня. "Локомотив" и "Зенит" сыграют в мачте за Суперкубок России
Последние новости
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко Стало известно о полной блокировке сотовой связи и интернета в Минске Стало известно о полной блокировке сотовой связи и интернета в Минске Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
Комментарии
Фигурное катание , Елена Ильиных , Александра Трусова , Алена Косторная , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC
Обидчик Емельяненко потерпел третье поражение подряд
Обидчик Емельяненко потерпел третье поражение подряд
Трусова раскрыла причину ухода от Тутберидзе
Трусова раскрыла причину ухода от Тутберидзе
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение