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Экс-фигуристка рассказала о жестокости Тутберидзе по отношению к спортсменам 

Sports.ru 4 часа назад
Бывшая российская фигуристка Александра Степанова рассказала, почему в свое время она не стала переходить в группу Этери Тутберидзе..

«Мама Даниила Самсонова созванивалась с моей мамой и говорила, что там все не очень: мучают детей, чехлы летают. Плюс знакомые из моей группы — имен называть не буду, две девочки и мальчик, которые перешли к Тутберидзе. Их родители тоже говорили моей маме, что там обижают детей.

С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путем, не насильственным — не иди туда.
Потом они ушли от Тутберидзе, за исключением Дани Самсонова, и у них пошли адские проблемы со здоровьем, психикой. Плюс Тутберидзе любит худых девочек. Таких «плотненьких» — у которых мышцы помощнее, кость пошире — она не любит, пытается их «схудить». При том, что в 95% случаев сделать это сложно и невозможно, она пытается это сделать.
Она давит морально, и потом происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты жирная», начнет морально давить, и будет срыв.
Меня насторожили слова многих людей. Мол, как так: вы заявляете об этом, но сами у нее тренируетесь? И потом я поняла, что люди от нее стали просто уходить. Кто-то совсем закончил со спортом, кто-то появляется в шоу на вторых ролях. И этих людей никто не знает.
Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, с анорексией; потом была булимия, ожирение. И я поняла, что я так не хочу и к Тутберидзе пока, наверное, не пойду. Я не хотела себе такой судьбы, как у этих людей», — рассказала Степанова.
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Фигурное катание , Видео , Александра Степанова , Этери Тутберидзе
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