Что стало со скандальной фигуристкой Тони Хардинг 

Американский журнал Time рассказал историю фигуристки Тони Хардинг — первой американки, выполнившей тройной аксель. Жизнь Хардинг серьезно изменили два события — история с нападением на ее соперницу Нэнси Керриган и выход фильма «Тоня против всех».

Хардинг родилась 12 ноября 1970 года в Портленде и встала на коньки в три года. К 1990-му она стала главной фавориткой чемпионата США, но заболела и оказалась лишь седьмой. Через год она завоевала «золото» домашнего чемпионата, а на чемпионате мира ей досталось второе место.

Хардинг прославилась своим тройным акселем и даже смогла исполнить два таких прыжка на одном соревновании. Однако фигуристку преследовали неудачи, в 1992-1994 годах ей досталось лишь одно «золото» чемпионата США, а на Олимпиаде она стала четвертой.

В 1994 году бывший муж Хардинг Джефф Гиллули нанял человека для нападения на ее соперницу — Нэнси Керриган — перед чемпионатом США. Нападавший ударил Керриган по ноге, та получила серьезные травмы и не смогла участвовать в соревнованиях. Позже Гиллули заявил о причастности Хардинг к нападению, ее лишили медалей и пожизненно отстранили от соревнований.

По словам женщины, на протяжении всей жизни она сталкивалась с насилием со стороны членов семьи (Хардинг утверждает, что однажды мать метнула в нее нож).

После 1994 года Хардинг некоторое время участвовала в поединках профессиональных боксеров, вышла замуж во второй, а затем и в третий раз и в 2011 году, после своего 40-летия, родила первенца.

Многие события ее жизни были отражены в картине «Тоня против всех», которая, как сообщал «Рамблер», вышла в 2017 году и собрала множество кинонаград.

Благодаря фильму интерес к Хардинг вспыхнул с новой силой. Ее начали приглашать на телешоу и брать интервью, а в 2018 году она стала участницей американских «Танцев со звездами» и заняла там третье место.

Она все еще активно катается на коньках и тренируется три раза в неделю.