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Названы условия допуска фигуристов к чемпионату России 

Газета.Ru 10 часов назад
Названы условия допуска фигуристов к чемпионату России
Фото: РИА Новости
Фигуристам будет необходимо выступить на двух этапах Кубка России для допуска к чемпионату страны сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"К участию в чемпионате России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе "мастер спорта" на основании суммы очков, набранных на этих этапах", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на первенстве России смогут выступить юниоры из состава кандидатов национальной команды, которые достигли 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. Действующей победительницей турнира является Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 12 и 13 сентября.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , СБОРНАЯ РОССИИ
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