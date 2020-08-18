Названы условия допуска фигуристов к чемпионату России 

Фигуристам будет необходимо выступить на двух этапах Кубка России для допуска к чемпионату страны сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"К участию в чемпионате России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе "мастер спорта" на основании суммы очков, набранных на этих этапах", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на первенстве России смогут выступить юниоры из состава кандидатов национальной команды, которые достигли 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. Действующей победительницей турнира является Анна Щербакова