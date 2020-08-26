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Загитова снялась в кино 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 15 часов назад
Загитова снялась в кино
Фото: РИА Новости
Режиссер Александр Домогаров-младший сообщил, что в японской версии его фильма «Пальма» снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Российская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская — в 2021 году, пишет Sports.ru.
Фильм рассказывает об овчарке по кличке Пальма. Хозяин не смог взять ее за границу, и собака осталась ждать в аэропорту. События фильма происходят в СССР в 1970-е годы, пишет Sport24.
Домогаров-младший пояснил, что «фильм основан на фактах», но он «добавил в историю немного от себя».
Как заявил режиссер, «японским продюсерам очень понравился сценарий». Он отметил, что «у России и Японии разные культуры, разные менталитеты и разные языковые нюансы, но история общая для всего человечества», поэтому было принято решение «работать вместе».
Он подчеркнул, что «японцы умеют вырабатывать подходы, хорошо знают свой рынок и аудитории».

«Так что в фильме появилась Загитова со своей собакой Масару. Алина хорошо известна в Японии, и у нее много поклонников», — сказал Домогаров-младший.

В 2018 году Загитова получила «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее — щенка японской породы акита-ину. Щенок был передан спортсменке японским политиком, председателем Общества охраны собак акита-ину Такаси Эндо. Мероприятие посетил также премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Фигурное катание , Синдзо Абэ , Алина Загитова , Sports.ru
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