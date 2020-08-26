Загитова снялась в кино 

Режиссер Александр Домогаров-младший сообщил, что в японской версии его фильма «Пальма» снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова

Российская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская — в 2021 году, пишет Sports.ru.

Фильм рассказывает об овчарке по кличке Пальма. Хозяин не смог взять ее за границу, и собака осталась ждать в аэропорту. События фильма происходят в СССР в 1970-е годы, пишет Sport24.

Домогаров-младший пояснил, что «фильм основан на фактах», но он «добавил в историю немного от себя».

Как заявил режиссер, «японским продюсерам очень понравился сценарий». Он отметил, что «у России и Японии разные культуры, разные менталитеты и разные языковые нюансы, но история общая для всего человечества», поэтому было принято решение «работать вместе».

Он подчеркнул, что «японцы умеют вырабатывать подходы, хорошо знают свой рынок и аудитории».

«Так что в фильме появилась Загитова со своей собакой Масару. Алина хорошо известна в Японии, и у нее много поклонников», — сказал Домогаров-младший.