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Загитову зачислили на факультет журналистики 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
Загитову зачислили на факультет журналистики
Фото: @azagitova
Фигуристка Алина Загитова зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Спортсменка будет обучаться по программе «Продюсирование и культурная политика». В списке зачисленных она оказалась на 113-м месте из 115. По совокупности вступительных испытаний она набрала 183 конкурсных балла.
17 августа фигуристка получила аттестат об окончании средней школы. Она поблагодарила генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и других сотрудников учреждения за образование, гибкость и понимание плотного спортивного графика.
14 августа сообщалось, что Загитова отметилась низкими результатами в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в сравнении с другими абитуриентами РАНХиГС. В списке из 194 абитуриентов она заняла 193-е место.
Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.
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Комментарии 8
Фигурное катание , Алина Загитова , Ренат Лайшев , РАНХиГС
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