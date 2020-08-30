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Косторной отказали в переходе в академию Плющенко 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Косторной отказали в переходе в академию Плющенко
Фото: @plushenkoofficial
Российской фигуристке Алене Косторной отказали в переходе в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Об этом вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

«Она официально остается спортсменкой "Хрустального", школы "Самбо-70". Никто ей перехода в другую школу не разрешил», — заявил Лакерник.

Он подчеркнул, что переход должен был быть совершен в установленные сроки, а сейчас он невозможен из-за закрытия трансферного окна.
4 августа впервые появилась информация о том, что спортсменка в новом сезоне продолжит представлять прежнюю школу, хотя тренироваться будет у Плющенко. Тогда глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что документы на переход Косторной в организацию не поступали.
О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.
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Комментарии 7
Фигурное катание , Александр Коган , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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