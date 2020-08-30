Косторной отказали в переходе в академию Плющенко 

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Российской фигуристке Алене Косторной отказали в переходе в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе . Об этом вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

«Она официально остается спортсменкой "Хрустального", школы "Самбо-70". Никто ей перехода в другую школу не разрешил», — заявил Лакерник.

Он подчеркнул, что переход должен был быть совершен в установленные сроки, а сейчас он невозможен из-за закрытия трансферного окна.

4 августа впервые появилась информация о том, что спортсменка в новом сезоне продолжит представлять прежнюю школу, хотя тренироваться будет у Плющенко. Тогда глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что документы на переход Косторной в организацию не поступали.

О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020.