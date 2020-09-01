«Альфонс, женился на мне лишь по расчету»

Марина Анисина — одна из лучших фигуристок в истории танцев на льду: для обладания символическим «Золотым» шлемом Анисиной не хватает разве что победы в финале юниорского Гран-при, который в годы ее юниорской карьеры даже не проводился.

Двукратной чемпионкой мира среди юниоров Марина стала с Ильей Авербухом , а после того, как Илья встал в пару с Ириной Лобачевой , Анисина уехала во Францию, образовала дуэт с Гвендалем Пейзера и собрала золотые медали абсолютно всех взрослых турниров. Завершением их феноменальной карьеры стала победа на Олимпиаде-2002, оставившая Лобачеву и Авербуха с серебром. Все решил один судейский голос.

Еще до ухода из спорта Марина познакомилась с одним из лучших русских хоккеистов в истории Павлом Буре

«Все газеты называли Павла самым завидным женихом России. Может, поэтому у меня так «снесло крышу»? Я как-то сразу вбила себе в голову, что Паша должен быть моим», — вспоминала Анисина.

Но отношения толком не завязались — редкие встречи к чему-то большему так и не не привели.

После победы на Олимпиаде и кучи показательных выступлений Марину пригласили в Монако — в жюри фестиваля спортивных фильмов. В один из дней принц Монако Альбер заехал поздороваться с судьями, тепло пообщался и с Мариной. Во время вечернего банкета Анисина сидела уже рядом с принцем, через какое-то время Альбер предложил фигуристке провести экскурсию по ночному Монте-Карло…

В течение следующих трех лет, в перерывах между шоу, Марина по возможности приезжала в Монако, где проводила с Альбером время.

«Однажды спросила, собирается ли он связывать себя узами брака. Альбер ответил, что это вопрос государственной важности. Кандидатуру избранницы должно одобрить правительство. Так, ненавязчиво он дал понять, что русской девушке такая роль не светит. Я и не стремилась ее получить», — рассказывала Марина.

В 2005 году их отношения закончились.

В 2007 году Анисина приняла предложение выступить в «Танцах на льду. Бархатный сезон», где ее партнером стал актер Никита Джигурда . Уже в 2008-м они поженились, а 7 января 2009-го у них родился сын — Мик-Анжель Крист. Еще через год у них родилась дочь Эва-Влада.

«Говорили, что он альфонс, что женился на мне лишь по расчету, что бросил детей от предыдущего брака. Все это ложь! Он прекрасный отец, его забота о детях от предыдущего брака не ограничивается алиментами, он — верный муж, открытый и честный человек. Наша любовь всерьез и надолго, мы венчались, чтобы не расставаться», — говорила Марина в 2011-м.

В 2015 году между супругами произошла громкая ссора, Анисина даже подала на развод. Но через некоторое время они помирились. Правда, ненадолго — через год Марина и Никита все-таки расстались. В СМИ то и дело писали, что причинами для развода стало то, что Джигурда Марине изменял, периодически ее избивал, всерьез увлекся сатанизмом и употреблял наркотики. Но в 2017 году Марина написала следующее: «Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!».

В последние годы Марина и Никита живут на две страны (Францию и Россию), Анисина тренирует юных фигуристов и продолжает выступать в шоу. 23 февраля 2020 года бывшие супруги планировали сыграть свою вторую свадьбу, но тут вмешался коронавирус. Из-за карантина Джигурда до сих пор не может доехать до Франции, но уверен, что скоро все закончится.

А вот так поздравил Никита Марину с 45-летием.