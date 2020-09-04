Татьяна Тарасова показала свое ретро-фото 

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости.
"Когда-то… Фото из газеты "Вечерняя Уфа", — подписала Тарасова фото, опубликованное на странице в Instagram.
Подписчики оценили фото прославенного тренера, оставив ряд хвалебных комментариев.
Одна из подписчиц обратила внимание на сходство Татьяны Навки с архивным фото, на котором изображена Тарасова.
Ученики Татьяны Тарасовой в разные годы карьеры завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах.