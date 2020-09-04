Татьяна Тарасова показала свое ретро-фото 

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала, как выглядела в молодости.

"Когда-то… Фото из газеты "Вечерняя Уфа", — подписала Тарасова фото, опубликованное на странице в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Tatiana Tarasova (@t. a.tarasova) on Sep 4, 2020 at 9:17am PDT

Подписчики оценили фото прославенного тренера, оставив ряд хвалебных комментариев.

Одна из подписчиц обратила внимание на сходство Татьяны Навки с архивным фото, на котором изображена Тарасова.

Ученики Татьяны Тарасовой в разные годы карьеры завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах.