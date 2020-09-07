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Медведева показала фото с возможным возлюбленным 

Алиса Селезнёва 8 часов назад
Медведева показала фото с возможным возлюбленным
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева разместила в Instagram совместные фото с болгарским певцом Кристианом Костовым.
На фотографиях, опубликованных спортсменкой, она запечатлена вместе с музыкантом в одном из магазинов Москвы.

«Пришли. Увидели. Не купили», — подписала снимок Евгения Медведева.

В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились тем, как выглядят молодые люди, и подчеркнули, что они прекрасно смотрятся вместе.
«Рамблер» писал, что ранее Евгения Медведева уехала тренироваться в Канаду после того, как на Олимпиаде-2018 уступила коллеге по команде Алине Загитовой золото. Она ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, однако продолжает выступать за Россию. Ранее Медведевой приписывали роман с Костовым, однако фигуристка заявляла, что они просто друзья.
Видео дня. Сборная России переиграла Венгрию в матче Лиги наций
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе
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