Медведева показала фото с возможным возлюбленным 

На фотографиях, опубликованных спортсменкой, она запечатлена вместе с музыкантом в одном из магазинов Москвы.

«Пришли. Увидели. Не купили», — подписала снимок Евгения Медведева.

В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились тем, как выглядят молодые люди, и подчеркнули, что они прекрасно смотрятся вместе.