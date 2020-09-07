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Первый канал объявил о том, что Загитова будет соведущей проекта «Ледниковый период» 

ТАСС 54 минуты назад
Загитова нашла новую работу
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова будет соведущей нового сезона проекта "Ледниковый период". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.
Основным ведущим проекта является олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон. Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.
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Первый канал объявил о том, что Загитова будет соведущей проекта "Ледниковый период" Первый канал объявил о том, что Загитова будет соведущей проекта "Ледниковый период" Двенадцатилетняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы Двенадцатилетняя фигуристка Берестовская выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала на соревнованиях как тренер академии Плющенко Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала на соревнованиях как тренер академии Плющенко
Фигурное катание , Алина Загитова , Алексей Ягудин , СБОРНАЯ РОССИИ
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