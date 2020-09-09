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Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России 

Газета.Ru и ещё 61 2 часа назад
Загитова снялась с контрольных прокатов сборной РФ
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах национальной сборной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.
О своем решении отказаться от выступлений олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 объявила сама, подчеркнув, что намерена уделить свое время работе в качестве ведущей шоу "Ледниковый период".

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", — заявила Загитова.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 12-13 сентября в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру. Позднее она возобновила тренировки и была включена в состав российской сборной на сезон-2020/21.
Ранее было опубликовано видео с репетиции Загитовой в роли ведущей "Ледникового периода".
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Фигурное катание , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ
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