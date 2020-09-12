Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

"Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову (тренер группы Плющенко, ранее работавший с Тутберидзе — прим. ТАСС), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать", — рассказала спортсменка.