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Фигуристка Косторная рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе 

ТАСС и ещё 11 27 минут назад
Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
Фото: ТАСС
Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная назвала причины перехода из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко, одна из них — она не могла кататься на одном льду с детьми 2010 года рождения. Об этом 17-летняя Косторная рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах.

"Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут", — сказала Косторная.

"Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно. У нас было так — четверым говорили "выходите", это мешало. Я говорила, давайте сделаем по-другому, иначе. Можно сказать, навстречу мне не пошли", — сообщила фигуристка.

"Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову (тренер группы Плющенко, ранее работавший с Тутберидзе — прим. ТАСС), спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать", — рассказала спортсменка.

"Наверное, у каждого тренера свой подход, у Этери Георгиевны он свой, у Плющенко свой, — отметила Косторная. — Наверное, в моей новой команде более спокойно, это чувствуется, я потренировалась месяц. Мы делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался".

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Комментарии
Фигурное катание , Алена Косторная , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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