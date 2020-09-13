Плющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой форме 

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная появилась в его академии в неважной форме, из-за чего ей пока не удалось поставить полностью произвольную программу.
Косторная не выступит в воскресенье в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в московском дворце спорта "Мегаспорт". В субботу фигуристка, перешедшая в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе, показала короткую программу нового сезона.
"Алена не снялась (с прокатов), мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алёна всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала", — сказал Плющенко по телефону.
"Готовимся и идём дальше, к соревнованиям. Все у нас по плану. Просто произвольная пока в "сыром" виде", — отметил специалист.