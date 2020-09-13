Плющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой форме 

"Алена не снялась (с прокатов), мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алёна всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала", — сказал Плющенко по телефону.