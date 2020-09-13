Медведева удостоилась аплодисментов Тутберидзе

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию завершились в воскресенье в "Мегаспорте". Спортсмены представили произвольные программы.

Если выбирать хедлайнера субботы, обойтись без беглого просмотра комментариев спортсменов по итогам выступлений не получится. Среди дежурных фраз и обещаний работать усерднее, прыгать выше, кататься сильнее было громкое интервью Алены Косторной, в котором было все — и вся подноготная ухода от Этери Тутберидзе , и работа в команде Евгения Плющенко . Выговориться на полную Косторной не удалось — Елизавета Туктамышева заждалась в очереди к прессе, так что журналисты расстались с Косторной, рассчитывая продолжить беседу с ней в воскресенье.

Не продолжили. Утром в воскресенье стало известно, что фигуристка в произвольной программе не выступит. Причина в том, что эта самая программа у нее пока еще не готова. Тренер спортсменки Плющенко в беседе с ТАСС рассказал, что в короткой программе она и вовсе выступала с травмой.

"Тройной аксель мы начинаем восстанавливать после прокатов, такой план был изначально, — сказал Плющенко. — У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией. Алена как большой профессионал сказала, что обязательно будет кататься, в этом плане она молодец".

В отсутствии ярких речей основное внимание собравшейся публики и зрителей в интернете обратилось на то, ради чего прокаты и затевались, — на выступления спортсменов. В отсутствии сразу двух лидеров сборной прокаты танцевальных дуэтов смотрелись очень ровно — выделять кого-то одного было бы неправильно.

В парном катании очевидными лидерами смотрелись чемпионы Европы Александра Бойкова Дмитрий Козловский . При этом фигуристы отметили, что отсутствие на прокатах их основных соперников Евгении Тарасовой Владимира Морозова не означало отсутствие конкуренции. "Вы неправы, что у нас тут нет соперников, у нас такая сильная и взаимозаменяемая сборная, где каждый из спортсменов практически на топ-уровне, когда выпадает хотя бы один из участников, общий фон не меняется, — сказал Козловский. — Не каждая страна может похвастаться таким набором — у нас нет слабых мест, у нас ребята входят в топ-6 лучших спортсменов мира".

Валиева волнуется, Щербакова не хочет останавливаться

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин предстали в новом для себя образе в короткой программе. В произвольной спортсмены взяли более привычную для себя лирику. "В этом году мы подумали — почему бы не взять такую стилистику на короткую, — сказал Ходыкин. — А произвольную сделать душевной, более взрослой, чем обычно".

У мужчин второй день подряд главным любимцем болельщиков стал Михаил Коляда . Он снова отлично справился со своей программой и вновь был максимально лаконичен в общении с журналистами. "Очень здорово Миша Коляда выступил, мне очень понравилось, — оценила выступление фигуриста Татьяна Тарасова . — Готовность настоящая, программа хорошая — мне очень нравится, Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру Коляды — прим. ТАСС) нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело".

В женском одиночном катании — главной дисциплины прокатов — основная борьба развернулась между ученицами Тутберидзе Анной Щербаковой и Камилой Валиевой и ушедшей к Плющенко Александрой Трусовой . Борьба получилась весьма условной, ведь соревновательного момента в контрольных прокатах по факту не существует, хоть спортсменам и выставляют оценки. Щербакова в своем прокате выполнила лишь один четверной лутц с падением (в прошлом сезоне исполняла два) и отказалась от четверного флипа. После проката двукратная чемпионка России рассказала, что в будущем обязательно будет усложняться.

"Я не планирую останавливаться на одном четверном, — отметила 16-летняя фигуристка. — В целиковом прокате больше пока не удавалось сделать. Но я вне программы прыгаю и лутц, и флип, но пока они не настолько готовы, чтобы наполнять программу несколькими четверными".

Валиева из двух четверных тулупов сумела приземлить один — в каскаде с двойным. В беседе с журналистами 14-летняя фигуристка призналась, что перенервничала перед выходом на лед. "Я почти всему рада, кроме мелочей в произвольной — выезда, падения, — сказала Валиева. — Надо подправить. Немного переволновалась, рада, что собралась".

Трусова пыталась исполнить три четверных в произвольной программе, но с первого прыжка — лутца — 16-летняя фигуристка упала. "Пока с тремя четверными, надо к более важным стартам подводить себя к пику, сейчас решили максимум не катать, — сказала Трусова. — Получила огромное удовольствие, было приятно кататься — такая поддержка. А ошибки всегда бывают, надо кататься все лучше и лучше, тренеры сказали — молодец, боролась".

Медведева несовершенна, но не оправдывается

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не смогла чисто исполнить произвольную программу, при этом возможные проблемы со здоровьем она обсуждать наотрез отказалась. Несмотря на это, аплодисментами фигуристку наградила ее бывший тренер Тутберидзе, с которой Медведева рассталась со скандалом. "Обычно я после плохих прокатов сильно расстраивалась, переживала, а сейчас не переживаю по этому поводу, — сказала Медведева журналистам. — С течением времени я поняла — плохой прокат на открытых прокатах не значит плохие прокаты на соревнованиях, в прошлый раз я плохо каталась на прокатах, потом улетела на соревнования, и там через день прокат был чистым".

24-летняя Туктамышева в ходе проката допустила падение на своем главном прыжке — тройном акселе. "Не все получилось, но для сегодняшнего состояния это достаточно положительный прокат, — сказала фигуристка. — Я в принципе довольна, как откаталась для текущего времени сезона. На тренировках получается лучше аксель — надо наработать в стрессовой ситуации, мне нравится этот образ — он такой строгий, как и я иногда бываю".

С учетом всех пандемийных сложностей, сам факт проведения контрольных прокатов, да еще и со зрителями, можно считать большим успехом. Однако большое количество экстренных снятий с выступлений (в воскресенье, помимо Косторной, от произвольной программы отказалась и Софья Самодурова , которая накануне выступала с температурой) болельщики имели право на недовольство, ведь их обо всех изменениях предупреждали в последнюю очередь. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в общении с журналистами взял удар на себя.