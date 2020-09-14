Тает лед: Тутберидзе поаплодировала Медведевой 

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поаплодировала своей бывшей ученице Евгении Медведевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
20-летняя Медведева, как сообщал «Рамблер», — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр. В 2007-2018 годах ее тренером была Тутберидзе. В мае 2018-го фигуристка сообщила о переходе к канадцу Брайану Орсеру.
На днях Медведева представила свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России. Она без ошибок исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной сальхов — тройной тулуп — двойной тулуп, но ошиблась при исполнении еще одного двойного акселя, тройного лутца и флипа. Тутберидзе поаплодировала бывшей подопечной после ее проката.
Ранее Тутберидзе объяснила решение Медведевой уйти от нее обидой. По ее словам, на Олимпиаде 2018 года та якобы спросила ее, не могла ли она еще год подержать в юниорках фигуристку Алину Загитову. Загитова выиграла золотую медаль на играх, а Медведева — серебряную.