Плющенко намерен поставить Косторной четверной прыжок 

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

Леонова не включила Косторную в тройку фаворитов

На контрольных прокатах сборной России Косторная выступила только с короткой программой. По словам Плющенко, они приняли решение сняться с произвольной, потому что пока она еще сырая. Косторная перешла в академию Плющенко только в начале августа, и за такое короткое время невозможно должны образом подготовить обе программы.

«Алена пока в программах прыгает аксель двойной. Поскольку, повторяю, она пришла не так давно. К тому же, у нее была травма, нет смысла рисковать, сезон только начинается. После прокатов будем готовить тройной аксель, доделывать произвольную, входить в сезон.

Ей не хватает «функционалки». Она долго не каталась и на данный момент тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок», — цитирует Плющенко пресс-служба ФФККР.

По словам президента ФФККР Александра Горшкова, Косторная до сих пор не подала заявление о переходе в академию «Ангелы Плющенко», поэтому на официальных соревнованиях продолжит представлять школу «Самбо-70».