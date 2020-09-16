«Не знаю, как справимся»: травма Медведевой

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити

«Не знаю, как справимся»: Орсер рассказал о травме Медведевой 

Газета.Ru 1 час назад
«Не знаю, как справимся»: травма Медведевой
Фото: Газета.Ru
Брайан Орсер рассказал о хронической травме спины Евгении Медведевой и признался, что не знает, как фигуристка сможет справиться с этой ситуацией. Из-за обострения травмы спортсменка провалила прокат произвольной программы на открытых прокатах сборной России, а уже через неделю ее ожидает ответственный старт в Кубке страны, от которого может зависеть судьба всего сезона.

«Не знаю, как мы справимся с этой проблемой»

«Хотелось чего-то праздничного. И неважно, что в конце моя героиня умирает».
Так Евгения Медведева высказалась о своей новой короткой программе под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна. Но еще лучше это описание подошло бы для всего выступления фигуристки на открытых прокатах сборной России.
Да, одним своим появлением на льду фигуристка устроила праздник для многочисленных фанатов, которые скандировали ее имя и растягивали на всю трибуну 13-метровое полотно с надписью «Женю не остановить!».
Но проблема в том, что «героиня», которая так самоотверженно вышла радовать публику, «в конце умирает», словно Нина в «Маскараде», поскольку сейчас явно находится не в своих лучших кондициях.
За состояние Медведевой стало тревожно еще после короткой программы, в которой она исполнила первый каскад тройной риттбергер + тройной тулуп, но затем не очень уверенно выехала с двойного акселя и допустила степ-аут на тройном флипе.
Тогда ей в целом удалось выдержать размеренный ритм «Маскарада», но движениям все же не хватило энергии, чтобы превратиться в тот вихрь, от которого в вальсе перехватывает дыхание, и танец превращается в настоящий шедевр.
На следующий день — в произвольной программе — проблемы с физической подготовкой проявились уже во всей красе.
«Аллегрия» Цирка Дю Солей, под которую Медведева катает произвольную, — это динамичная, полная жизни композиция с периодически ломающимся ритмом, за которым не так-то просто успеть.
К тому же Ше-Линн Бурн — без преувеличения гениальный хореограф — насытила эту постановку большим количеством интересных фишек, которые, с одной стороны, позволяют Медведевой отлично представить образ, а с другой, делают программу еще более загруженной и требовательной к «физике».
Никаких скучных перекатов между элементами — фигуристка то забавно размахивает руками на 360 градусов, то делает размашистые шаги по льду, как заправская актриса цирка, то ломает свое тело, изгибая руки и ноги в невероятных позах, а уже в следующий момент катится назад, расправляя руки, словно крылья.
И это не говоря об акробатическом элементе — колесе, которое Медведева попыталась исполнить прямо перед сложнейшей дорожкой шагов, но завалилась на лед.
При такой загруженности программы стало очевидно, что спортсменка находится в ужасной форме, и особенно это проявилось в прыжках: падение с тройного лутца, ноль оборотов вместо двойного акселя и всего один — вместо тройного флипа.

«Произвольную я не успела подготовить по ряду причин, но все равно решила выходить с целиковым прокатом, — призналась Медведева в интервью Первому каналу. — Из-за этих обстоятельств я пропустила пару элементов, потому что просто-напросто надо еще физическую форму набрать. Я не буду говорить, что за обстоятельства, потому что у всех все бывает.

Травма? Вообще не хочу об этом говорить. Давайте опустим эту тему. Мне в этом году 21. Я что, каждую свою травму буду рассказывать? Ну зачем, кому это надо? Чем ты старше, тем все становится тяжелее и тяжелее».

Несмотря на скрытность Медведевой, в СМИ просочилась информация о том, что у нее обострилась травма спины, а затем эти слухи подтвердил и основной тренер спортсменки Брайан Орсер.

«Ей нужно восстановиться от хронической травмы спины… Похоже, что сейчас это действительно серьезная проблема, — заявил Орсер в комментарии РИА «Новости». — Евгения выступила на открытых прокатах ниже своего привычного уровня. Очень сложно тренировать ее на расстоянии (специалист находится в Канаде и дает указания Медведевой по видеосвязи. — «Газета.Ru»). Евгении определенно не хватает ее обычного распорядка катания, дополнительной работы, тренировок и так далее.

Откровенно говоря, я не знаю, как мы справимся с этой ситуацией. Она скучает по нашей программе подготовки в «Торонто Крикет Клабе», но у планеты сейчас другие планы. Мы должны сосредоточиться на борьбе с коронавирусом».

Судя по всему, именно обострение хронической травмы привело к тому, что в последнее время Медведева не могла тренироваться в полную силу — была вынуждена заниматься восстановлением. По этой причине разладились прыжки и ушел общий тонус, так что теперь фигуристка вытаскивает на морально-волевых только первый каскад, а затем начинаются американские горки.
Также очевидно, что проблемы со спиной проявились внезапно — в противном случае фигуристка не пожелала бы выступать на двух ближайших этапах Кубка России: в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября).
О том, что до недавнего времени все было в порядке, говорят и отзывы тренеров. Так, Медведева приступила к тренировкам на льду ЦСКА 8 июля, а уже 22-го Татьяна Тарасова сообщила, что спортсменка «полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием».
7 августа Орсер утверждал в интервью NBC, что «Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время». Сама фигуристка в этот период также сообщала, что продолжает совершенствовать свое тело и работать в полную силу. В общем, все выглядело весьма обнадеживающе, пока в сентябре спортсменка не вышла на лед на открытых прокатах сборной. ⠀

Откуда взялась эта травма

Повреждение спины беспокоит Медведеву чуть больше двух лет. Впервые она узнала о нем после олимпийского сезона-2017/18 — оказалось, что фигуристка выступала с этой травмой уже какое-то время, но врачи, тренеры и она сама об этом не подозревали. Не исключено, что и на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка каталась не только со стрессовым переломом ноги, но и с этой болячкой, — а это страшная нагрузка на организм.
Вскоре Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Брайану Орсеру, который сразу заявил, что ей понадобится время для возвращения здоровья, и сделал особенный акцент на восстановлении спины.

«Самое важное на текущем этапе — подготовить тело. Это означает большое количество разнообразной специальной работы вне льда, чтобы устранить последствия тех травм, которые есть сейчас, равно как и проблемы со спиной. Нужно вернуть тело в здоровое состояние.

Так что, если она после приезда в Канаду не будет выходить на лед пару недель, ничего страшного», — говорил Орсер в мае 2018 года.

Однако шло время, и становилось ясно, что проблема не уходит. В декабре 2018-го Медведева засветилась на чемпионате России с необычными акупунктурными пластырями на спине, которые применяются для снятия боли и лечения хронических заболеваний. На том турнире она стала только седьмой.
И теперь, спустя почти два года, выяснилось, что травма приобрела характер хронической. Остается надеяться, что Евгения быстро справится с последствиями обострения и сможет вернуть свою лучшую форму к этапу Кубка России в Сызрани. В противном случае самая титулованная одиночница сборной на данный момент рискует пролететь мимо чемпионата страны, а значит, лишится даже гипотетической возможности отобраться на чемпионат Европы и мира.
Видео дня. Три лучших игрока 1-го тура Английской Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Там не кричат": Косторная объяснила обиду на Тутберидзе и уход к Плющенко "Там не кричат": Косторная объяснила обиду на Тутберидзе и уход к Плющенко В Москве состоялись контрольные прокаты сборной России В Москве состоялись контрольные прокаты сборной России "Это проблема": Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой "Это проблема": Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой
Комментарии 1
Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Арам Хачатурян , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru , РИА Новости , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
«Ты мечтаешь мне от****ть, шкура продажная»
«Расслабились и поплатились»: России преподали урок
«Расслабились и поплатились»: России преподали урок
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Горячее «дерби всея Руси»
00:30
Горячее «дерби всея Руси»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение