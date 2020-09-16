«Не знаю, как справимся»: травма Медведевой

Брайан Орсер рассказал о хронической травме спины Евгении Медведевой и признался, что не знает, как фигуристка сможет справиться с этой ситуацией. Из-за обострения травмы спортсменка провалила прокат произвольной программы на открытых прокатах сборной России , а уже через неделю ее ожидает ответственный старт в Кубке страны, от которого может зависеть судьба всего сезона.

«Не знаю, как мы справимся с этой проблемой»

«Хотелось чего-то праздничного. И неважно, что в конце моя героиня умирает».

Так Евгения Медведева высказалась о своей новой короткой программе под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна . Но еще лучше это описание подошло бы для всего выступления фигуристки на открытых прокатах сборной России.

Да, одним своим появлением на льду фигуристка устроила праздник для многочисленных фанатов, которые скандировали ее имя и растягивали на всю трибуну 13-метровое полотно с надписью «Женю не остановить!».

Но проблема в том, что «героиня», которая так самоотверженно вышла радовать публику, «в конце умирает», словно Нина в «Маскараде», поскольку сейчас явно находится не в своих лучших кондициях.

За состояние Медведевой стало тревожно еще после короткой программы, в которой она исполнила первый каскад тройной риттбергер + тройной тулуп, но затем не очень уверенно выехала с двойного акселя и допустила степ-аут на тройном флипе.

Тогда ей в целом удалось выдержать размеренный ритм «Маскарада», но движениям все же не хватило энергии, чтобы превратиться в тот вихрь, от которого в вальсе перехватывает дыхание, и танец превращается в настоящий шедевр.

На следующий день — в произвольной программе — проблемы с физической подготовкой проявились уже во всей красе.

«Аллегрия» Цирка Дю Солей, под которую Медведева катает произвольную, — это динамичная, полная жизни композиция с периодически ломающимся ритмом, за которым не так-то просто успеть.

К тому же Ше-Линн Бурн — без преувеличения гениальный хореограф — насытила эту постановку большим количеством интересных фишек, которые, с одной стороны, позволяют Медведевой отлично представить образ, а с другой, делают программу еще более загруженной и требовательной к «физике».

Никаких скучных перекатов между элементами — фигуристка то забавно размахивает руками на 360 градусов, то делает размашистые шаги по льду, как заправская актриса цирка, то ломает свое тело, изгибая руки и ноги в невероятных позах, а уже в следующий момент катится назад, расправляя руки, словно крылья.

И это не говоря об акробатическом элементе — колесе, которое Медведева попыталась исполнить прямо перед сложнейшей дорожкой шагов, но завалилась на лед.

При такой загруженности программы стало очевидно, что спортсменка находится в ужасной форме, и особенно это проявилось в прыжках: падение с тройного лутца, ноль оборотов вместо двойного акселя и всего один — вместо тройного флипа.

«Произвольную я не успела подготовить по ряду причин, но все равно решила выходить с целиковым прокатом, — призналась Медведева в интервью Первому каналу. — Из-за этих обстоятельств я пропустила пару элементов, потому что просто-напросто надо еще физическую форму набрать. Я не буду говорить, что за обстоятельства, потому что у всех все бывает.

Травма? Вообще не хочу об этом говорить. Давайте опустим эту тему. Мне в этом году 21. Я что, каждую свою травму буду рассказывать? Ну зачем, кому это надо? Чем ты старше, тем все становится тяжелее и тяжелее».

Несмотря на скрытность Медведевой, в СМИ просочилась информация о том, что у нее обострилась травма спины, а затем эти слухи подтвердил и основной тренер спортсменки Брайан Орсер.

«Ей нужно восстановиться от хронической травмы спины… Похоже, что сейчас это действительно серьезная проблема, — заявил Орсер в комментарии РИА «Новости». — Евгения выступила на открытых прокатах ниже своего привычного уровня. Очень сложно тренировать ее на расстоянии (специалист находится в Канаде и дает указания Медведевой по видеосвязи. — «Газета.Ru»). Евгении определенно не хватает ее обычного распорядка катания, дополнительной работы, тренировок и так далее.

Откровенно говоря, я не знаю, как мы справимся с этой ситуацией. Она скучает по нашей программе подготовки в «Торонто Крикет Клабе», но у планеты сейчас другие планы. Мы должны сосредоточиться на борьбе с коронавирусом».

Судя по всему, именно обострение хронической травмы привело к тому, что в последнее время Медведева не могла тренироваться в полную силу — была вынуждена заниматься восстановлением. По этой причине разладились прыжки и ушел общий тонус, так что теперь фигуристка вытаскивает на морально-волевых только первый каскад, а затем начинаются американские горки.

Также очевидно, что проблемы со спиной проявились внезапно — в противном случае фигуристка не пожелала бы выступать на двух ближайших этапах Кубка России: в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября).

О том, что до недавнего времени все было в порядке, говорят и отзывы тренеров. Так, Медведева приступила к тренировкам на льду ЦСКА 8 июля, а уже 22-го Татьяна Тарасова сообщила, что спортсменка «полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием».

7 августа Орсер утверждал в интервью NBC, что «Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время». Сама фигуристка в этот период также сообщала, что продолжает совершенствовать свое тело и работать в полную силу. В общем, все выглядело весьма обнадеживающе, пока в сентябре спортсменка не вышла на лед на открытых прокатах сборной. ⠀

Откуда взялась эта травма

Повреждение спины беспокоит Медведеву чуть больше двух лет. Впервые она узнала о нем после олимпийского сезона-2017/18 — оказалось, что фигуристка выступала с этой травмой уже какое-то время, но врачи, тренеры и она сама об этом не подозревали. Не исключено, что и на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка каталась не только со стрессовым переломом ноги, но и с этой болячкой, — а это страшная нагрузка на организм.

Вскоре Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Брайану Орсеру, который сразу заявил, что ей понадобится время для возвращения здоровья, и сделал особенный акцент на восстановлении спины.

«Самое важное на текущем этапе — подготовить тело. Это означает большое количество разнообразной специальной работы вне льда, чтобы устранить последствия тех травм, которые есть сейчас, равно как и проблемы со спиной. Нужно вернуть тело в здоровое состояние.

Так что, если она после приезда в Канаду не будет выходить на лед пару недель, ничего страшного», — говорил Орсер в мае 2018 года.

Однако шло время, и становилось ясно, что проблема не уходит. В декабре 2018-го Медведева засветилась на чемпионате России с необычными акупунктурными пластырями на спине, которые применяются для снятия боли и лечения хронических заболеваний. На том турнире она стала только седьмой.

И теперь, спустя почти два года, выяснилось, что травма приобрела характер хронической. Остается надеяться, что Евгения быстро справится с последствиями обострения и сможет вернуть свою лучшую форму к этапу Кубка России в Сызрани. В противном случае самая титулованная одиночница сборной на данный момент рискует пролететь мимо чемпионата страны, а значит, лишится даже гипотетической возможности отобраться на чемпионат Европы и мира.