Медведева 3.0

В это трудно поверить, но Евгения Медведева Этери Тутберидзе снова вместе. Утром 16 сентября пришла новость, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вернулась к бывшему тренеру и уже провела первую за два с половиной года тренировку на катке «Хрустального». Еще несколько дней назад на контрольных прокатах по видеосвязи спортсменку сопровождал канадец Брайан Орсер — специалист, принявший ее после горького поражения на Олимпиаде в Пхенчхане от другой, более юной ученицы Тутберидзе Алины Загитовой. Было ощущение, что Орсер и Медведева — идеальный тандем, но… «Лента.ру» разбиралась, почему фигуристка решилась на столь неожиданные перемены, зачем это Тутберидзе и чего ждать от сотрудничества, у которого, как еще недавно казалось, совсем нет будущего.

«Мы слишком хорошо друг друга изучили»

Февраль 2018-го, Олимпийские игры, Пхенчхан. Медведева после близкого к идеальному проката произвольной программы сидит в kiss and cry в сопровождении Тутберидзе и Сергея Дудакова , еще одного тренера группы. Оценок пока нет, но она уже понимает, что проиграла: отрыв после короткой и более высокая техническая база гарантируют Загитовой золото. «Я сделала все, что смогла. Сделала максимум, это был мой максимум!» — повторяет Медведева в слезах. Тутберидзе остается непроницаемой: «Нет, это не так». Потом она расскажет, что после проката Женя обвинила ее в поражении: будто 15-летнюю Алину можно было оставить в юниорах еще на год и не пустить на Игры. Фигуристка эти слова опровергнет.

Тогда еще не было очевидно, что пути Медведевой и Тутберидзе разошлись. В первых интервью после Олимпиады спортсменка обещала, что они с тренером без всяких сомнений и дальше пойдут вместе. «Мы за эти 11 лет слишком хорошо друг друга изучили», — объясняла она. А еще говорила, что судейство было честным, что рада за Загитову, но сама сдаваться не собирается. Силе воли и сдержанности Медведевой тогда все приятно удивились.

Однако уже спустя несколько месяцев за совместное будущее спортсменки и тренера стало тревожно. У всех на глазах развивался их конфликт — судя по всему, совершенно неразрешимый. Медведева, которой все-таки стало невыносимо тесно на одном катке с Загитовой, отказалась выходить с Тутберидзе на связь. Не отвечала на сообщения, звонки, не появлялась на тренировках. 6 мая разошлась информация о переходе фигуристки из «Хрустального» в команду Брайана Орсера — пожалуй, лучшего иностранного специалиста в фигурном катании. А на следующий день спортсменка дала первый комментарий прессе. «Могу сказать точно: слухи иногда подтверждаются», — иронично заметила она.

«Хотелось бы, чтобы у нее хватило совести прийти с цветами»

Расставание получилось крайне болезненным, и особенно — для Тутберидзе, хотя ей к внезапным уходам учениц после Полины Шелепень Юлии Липницкой не привыкать. Специалист тогда даже согласилась сразу на несколько телевизионных интервью — вот уж необычно для нее, «железной леди» и одного из самых необщительных тренеров в стране. «Мне бы хотелось, чтобы у нее хватило совести прийти и подарить цветы, сказать спасибо», — заметила тренер. И в этом ее поддержала большая часть болельщиков.

Положение Тутберидзе ожидаемо вызвало куда больше сочувствия, чем ситуация, в которой оказалась спортсменка. Так Медведева стала «предательницей», «неблагодарной» и «беглянкой»

«Многие говорили, что я ужасный человек. Я не удивилась такой ненависти», — призналась позже спортсменка. Если это действительно так, и фигуристка была готова к волне критики, трудностям жизни в другой стране и болезненным попыткам найти себя там, значит, в группе Тутберидзе она действительно не могла больше оставаться. Уйти было оправданно, хотя и очень рискованно.

Орсер попытался перестроить в фигуристке все, да и сама она была просто одержима идеей поменяться. И ведь они вместе действительно многого смогли достичь. Уже то, что спортсменка стала работать с лучшими мировыми хореографами, немало ей дало. Медведева залечила травмы, какие было возможно, стала консультироваться с диетологом, больше времени проводить в тренажерном зале. Во всех интервью она говорила, что ей подходит система тренировок и вообще все нравится. «Думаю, что приняла правильное решение. Нет. Я уверена, что приняла правильное решение», — в таком духе фигуристка высказывалась не раз. А еще подчеркивала, что в «Хрустальный» ее не тянет. Да и странно это выглядело бы на фоне всеобщей истерии по поводу ее перехода.

Медведева 3.0

И вот теперь, когда, казалось бы, обратной дороги нет, Медведева неожиданно возвращается, вновь демонстрируя смелость. К счастью, на этот раз сменить тренера спортсменке удается без скандалов: с канадцем они, по ее словам, сохраняют дружеские отношения. В это, кстати, охотно верится — во время контрольных прокатов общение между ними было очень теплым и конструктивным, пускай и по видеосвязи.

«Я благодарна Брайану за проделанную работу. Безумно благодарна ему за понимание. Он отнесся с одобрением к моему решению. Я рада, что все так получилось», — заявила фигуристка.

Кстати, Тутберидзе наблюдала за последними прокатами Медведевой в «Мегаспорте» у борта, а после крайне неудачной произвольной программы даже попыталась поддержать, поаплодировав. Обычно она не проявляет интереса к бывшим ученицам, особенно к тем, что уходили громко. Тогда-то и пошли разговоры: лед тронулся, тренер и фигуристка помирились. Только вот и представить было нельзя, какие вопросы станут актуальными уже спустя несколько дней.

Что не так было в Канаде?

Во-первых, до нее Медведева в последние полгода не могла доехать из-за пандемии коронавируса. К сезону она готовилась в Москве под присмотром заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой , а с Орсером только созванивалась — вряд ли это было так удобно. Казалось, фигуристку гнетет эта вынужденное одиночество, хотя напрямую она об этом не говорила. Во-вторых, результата — такого, к которому Женя привыкла, то есть гарантированного места в сборной на международных стартах и стабильных призовых мест — Орсер ей дать не смог.

Виноват ли в чем-то Орсер?

Вряд ли. Если говорить о пандемии, то как раз он ее главный заложник: многие его ученики разбросаны по миру, например, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сейчас в Японии. К тому же Орсер позаботился, чтобы всем фигуристам его группы поставили программы. С Медведевой работали Джеффри Батл и Ше-Линн Бурн. Что до результатов — так он ничего и не обещал. Канадец всегда говорил, что ему нужно время. И, справедливости ради, его не терял. Все-таки бронза чемпионата мира-2019, пусть это и единственная награда фигуристки, если не брать этапы Гран-при, — его большая заслуга. Кроме того, Орсер многое улучшил в технике и поменял в психологии Медведевой. Он научил ее работать ради себя, а не потому, что надо, показал, как получать удовольствие от процесса. Фигуристка стала ощутимо лучше скользить и меньше нервничать.

Зачем Медведева Тутберидзе?

Перед началом сезона специалист осталась без двух потенциальных претенденток на участие в Олимпиаде: в академию Евгения Плющенко перешли Александра Трусова Алена Косторная . Это стало большим ударом, а признание, возвращение Медведевой, пусть она и не способна всерьез с ними конкурировать, смягчит его. Кроме того, для Тутберидзе работа с 20-летней спортсменкой — вызов. Еще никогда она не приводила к победам столь взрослых фигуристок. Ну и последнее, человеческое. На это обратил внимание Александр Жулин : «Хорошо, что Этери Георгиевна на это пошла. Думаю, это единственный правильный путь для Евгении, потому что это тот тренер и тот ученик, которые должны работать вместе. Это будет шаг вперед».

Без громких обещаний. Просто работаем — Этери Тутберидзе

Намерение спортсменки поддержали все отечественные эксперты. Так, Тарасова назвала это достойным решением двух великих женщин, хореограф Илья Авербух — самым разумным, что можно было сделать, а олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков заявил: «Эта новость стала сюрпризом для всех. Но решение вполне логичное. Если выбирать из российских специалистов, то Тутберидзе — лучшая». Правда, пока по-настоящему внятную оценку произошедшему давать рано: даже после первого сезона работы итоги можно будет подвести лишь промежуточные. Ясно лишь, что сейчас сама Медведева полна сил и довольна возвращением, а в «Самбо-70» ей очень рады. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков на своей странице во «Вконтакте» написал: «Женю всегда любил и уважал, как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам».

***

Медведева уже провела первую тренировку в «Хрустальном». Это значит, что 19 сентября именно Тутберидзе будет выводить фигуристку на короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Держать салфетницу и куртку, стоя у борта, кивать в такт музыке, а в kiss and cry ободряюще держать за плечо. Как в лучшие для Жени годы.

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