«Мы с ней согласились, что если бы не было пандемии, у нас бы не было этого разговора. Евгения сказала, что у нее есть четыре варианта. Переход к Этери был совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то этого ожидал. Я определенно не злюсь, и у меня нет обиды. Я не верю, что это был политический шаг или стратегия. Просто так получилось.
До контрольных прокатов эта тема не поднималась. Мы с Евгенией не подбираем слова, поэтому в понедельник она сразу перешла к сути и сказала: «Я подумываю о возвращении к Этери». Конечно, я был несколько шокирован. Я сказал ей, что ничего не смогу для нее сделать, если мы не сможем быть рядом. Пандемия больше нас обоих. Наши руки связаны. Я сказал ей, что ей нужна настоящая и ежедневная работа с тренером.
Я не знаю, как это все произошло. В этом были задействованы Федерация фигурного катания на коньках России, Этери и, конечно, Евгения. И это нормально. Они хотят ей помочь», — сказал Орсер в интервью NBC.