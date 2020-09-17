До контрольных прокатов эта тема не поднималась. Мы с Евгенией не подбираем слова, поэтому в понедельник она сразу перешла к сути и сказала: «Я подумываю о возвращении к Этери». Конечно, я был несколько шокирован. Я сказал ей, что ничего не смогу для нее сделать, если мы не сможем быть рядом. Пандемия больше нас обоих. Наши руки связаны. Я сказал ей, что ей нужна настоящая и ежедневная работа с тренером.