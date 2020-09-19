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«Так выглядит предательство». Неужели Загитова променяет Тутберидзе на Плющенко? 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фанаты призывают Алину к побегу из «Хрустального».
Фанаты Этери Тутберидзе часто обижаются, когда лучшего тренера мира называют менеджером. А абсолютно зря! Всего один трансфер «Хрустального» вызвал больше шума, чем все скандальные переходы в академию Плющенко вместе взятые. Возвращение Медведевой — поистине гениальный пиар-ход Этери. Теперь у Евгения есть всего один способ выиграть битву за хайп — заполучить Алину Загитову. И фанаты олимпийской чемпионки уверены, что именно так фигуристка должна ответить на предательство тренера. Неужели Загитова променяет Тутберидзе на Плющенко?

Тутберидзе предала Загитову?

После новости о воссоединении Медведевой с Тутберидзе эксперты и болельщики проявили редкое для нашего фигурного катания единодушие. Этери хвалили за благородство и мудрость, а Женю поздравляли с возвращением в «Хрустальный», где всё просто и знакомо. Казалось, вот он шанс снизить зашкаливающую токсичность и выбраться из «мусорной ямы ненависти и буллинга», как метко окрестил нынешнее фигурное катание Максим Траньков.
Но даже в этой почти библейской истории о смирении и всепрощении не обошлось без пресловутых «ненависти» и «буллинга». Многие фанаты Алины Загитовой увидели в решении Тутберидзе предательство по отношению к их кумиру. А особо активные приверженцы теории заговора не сомневаются, что Этери намеренно отправила Алину в «Ледниковый период», чтобы сосредоточиться на работе с Женей. Под записями на страницах Тутберидзе и её команды в «Инстаграме» очень много критики:
— Вы теперь только новую дочку Женю лайкаете, дочка Алина стала не нужна?
— Теперь ясно, почему Алину отправили в «Ледниковый период» и не хотели, чтобы она вела его с Женей.
— Да не любили Вы никогда Алину! Алина нужна была только чтобы насолить любимой Жене после её ухода.
— Вот так выглядит предательство, дорогой тренерский штаб Тутберидзе. Алина передаёт привет.
— Каждый раз кажется, что ниже падать некуда, но вы доказываете обратное. Надеюсь, абсолютная чемпионка продолжит свой путь без вас.
— Нет сил радоваться за Женю и Тутберидзе, когда про Алину молчат в тряпочку и слово доброго не скажут. Это не «семья».
— Как же вам не стыдно, Этери Георгиевна! Вы два раза предали?
#Алинабеги
Фанаты Загитовой не только возмущаются, но и активно призывают её бежать из «Хрустального». Хотя сама спортсменка отказалась от участия в соревнованиях и активно осваивает новые горизонты, её поклонники не теряют надежды увидеть Алину на льду и даже на пьедестале. При этом, по мнению фанатов, Загитова не должна оставаться в группе Тутберидзе, поскольку такое предательство не прощается. На разных страницах в «инстаграм» появляются десятки сообщений с хэштегом #Алинабеги:
— Алине надо бежать к Плющенко!
— Алина, руки в ноги и беги!
— Отпустите Алину. Хватит на ней наживаться.
— Алина, девочка, беги от этих людей. Куда угодно, хоть к Плющенко.

Загитова нужна Плющенко

Всерьёз воспринимать разговоры о предательстве, конечно, не стоит — фанатам Загитовой всё время кажется, что их кумира недооценивают и ущемляют. Тем не менее, в её потенциальном уходе от Тутберидзе действительно есть рациональное зерно. Алина не выступала с декабря прошлого года и, вероятно, на лёд уже не вернётся. Сейчас она представляет больший интерес в качестве бизнес-актива, средства для зарабатывания денег, нежели как претендент на медали.
Со спортивной точки зрения Загитовой должно быть всё равно, где числиться, так как совмещать полноценный тренировочный процесс с учёбой и съёмками практически нереально. А вот в плане перспектив в шоу-бизнесе Алине куда выгоднее сотрудничать с Плющенко. В «Ангелах» она снова станет главной звездой и окажется в том же положении, в каком и заработала свою нынешнюю популярность.
Наверняка заинтересован в таком развитии событий и сам Евгений. После возвращения Медведевой он серьёзно отстаёт от Тутберидзе в битве за хайп, и его единственный шанс исправить положение — заполучить Загитову. Если верить Этери, то Плющенко предпринимал такие попытки и раньше. А сейчас и вовсе может бросить все силы на заключение сделки. От перехода Алины в «Ангелы Плющенко», если он вдруг произойдёт, выиграют обе стороны.
А там, глядишь, и мотивация для возвращения на лёд появится.
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Комментарии 19
Фигурное катание , Видео , Статьи , Максим Траньков , Алина Загитова , Этери Тутберидзе
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