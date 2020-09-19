Ягудин нарвался на критику из-за «оскорбления» Михалковой 

Ягудин вместе с Алиной Загитовой выступил ведущим на съемках шоу «Ледниковый период». Съемки нового сезона прошли в «Лужниках».

После выступления Михалковой Загитова обратила внимание на большие синяки на её коленях. Она заговорила о том, как тяжело бывает новичкам на льду.

Однако её сразу прервал соведущий Алексей Ягудин. Он заявил, что Загитова в силу молодости еще не знает, откуда берутся синяки на коленях женщин.

Ягудина уже раскритиковала спортивный обозреватель Елена Роднина. Она расценила его шутку как оскорбление женщин и «стыд и срам». По её мнению, Первый канал должен вырезать непристойность.