Ягудин нарвался на критику из-за «оскорбления» Михалковой 

Фигурист Алексей Ягудин подвергся критике после скабрёзности о синяках на коленях актрисы Надежды Михалковой.
Ягудин вместе с Алиной Загитовой выступил ведущим на съемках шоу «Ледниковый период». Съемки нового сезона прошли в «Лужниках».
После выступления Михалковой Загитова обратила внимание на большие синяки на её коленях. Она заговорила о том, как тяжело бывает новичкам на льду.
Однако её сразу прервал соведущий Алексей Ягудин. Он заявил, что Загитова в силу молодости еще не знает, откуда берутся синяки на коленях женщин.
Ягудина уже раскритиковала спортивный обозреватель Елена Роднина. Она расценила его шутку как оскорбление женщин и «стыд и срам». По её мнению, Первый канал должен вырезать непристойность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Елена Исинбаева вошла в состав жюри нового сезона «Ледникового периода».