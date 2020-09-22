Плющенко анонсировал открытие двух катков его академии

До конца года у академии "Ангелы Плющенко" откроются два катка. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
"Задача у нас построить два катка: один в Московской области, другой — в Москве, — сказал Плющенко. — "Ангелы Плющенко" будет представлять и Московскую область, и Москву. Едут со всех регионов, очень много запросов от иностранцев, но в силу того, что пандемия, ждем. Через два месяца я приглашу вас на открытие, вы посмотрите на мои базы — они будут одними из лучших в мире".
"Я арендую лед, но с постройкой катков льда будет больше, будут залы хореографии, ОФП, восстановительный, массажный, медицинский центры. Я ставлю перед собою задачу дать спортсменам бесплатное обучение, проживание и лед", — добавил Плющенко.
"Ангелы Плющенко" были открыты в Москве в 2017 году.