Плющенко анонсировал открытие двух катков его академии

"Задача у нас построить два катка: один в Московской области, другой — в Москве, — сказал Плющенко. — "Ангелы Плющенко" будет представлять и Московскую область, и Москву. Едут со всех регионов, очень много запросов от иностранцев, но в силу того, что пандемия, ждем. Через два месяца я приглашу вас на открытие, вы посмотрите на мои базы — они будут одними из лучших в мире".